Il matrimonio di Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrantini, la conduttrice e il cantante si sono sposati

E’ Pierluigi Ferrantini a pubblicare le foto del matrimonio con Carolina Di Domenico. La coppia ha detto sì e ovviamente le nozze non potevano che essere originali. Rito civile per l’unione in matrimonio di Ferrantini e Carolina Di Domenico; la conduttrice e il cantante si sono sposati con rito civile celebrato dall’amico Federico Russo. Sono diventati marito e moglie sabato 10 luglio circondati dalle persone a loro più care e ovviamente con accanto i due figli. Subito dopo una festa tra amici alle porte di Roma e nonostante i tanti anni già passati uno accanto all’altra con le prove di convivenza e famiglia già superate, l’emozione è arrivata forte. Non condividono solo lo stesso tetto ma in parte anche lo stesso lavoro, sono due tra le voci di Rai Radio 2. Carolina di recente l’abbiamo anche vista nella serata finale dell’Eurovision Song Contest.

LE NOZZE DI CAROLINA DI DOMENICO E PIELUIGI FERRANTINI

L’ex leader dei Velvet, 47 anni, e la conduttrice, 42 anni, hanno festeggiato la loro unione scegliendo prima di tutto di divertirsi ma è Ferrantini a scrivere un post mostrando gli scatti più belli delle nozze e non solo.

“Abbiamo aspettato 20 anni per fare questa festa, eravamo ragionevolmente convinti che venisse bene ma è stato tutto incredibilmente perfetto, oltre ogni aspettativa. La mattina con le nostre famiglie con cui volevamo stare pienamente, nel nostro ambiente intimo, il compleanno di mio padre da festeggiare insieme al matrimonio di suo figlio, perfetto così. Poi la sera..” inizia così Pierluigi che prosegue con le parole più vere: “Con le persone con cui siamo cresciuti, quelle importanti e importantissime con cui abbiamo fatto questa parte di strada, fino a qui. Mi dispiace tantissimo di non aver potuto invitare proprio tutti quelli importanti ma sarebbe servito il Palalottomatica e in ogni caso recupereremo. Qualcuno non c’era perché si è perso per strada negli anni ed è stata una liberazione perché non volevamo finzione, negatività, abbiamo sempre dato tutti noi stessi incondizionatamente alle persone a cui vogliamo bene, sono sicuro ve ne accorgiate, ci costa a volte qualche delusione grande ma ci ha portato sabato a ricevere una quantità di amore che ci ha reso orgogliosi – poi prosegue – Non riesco a spiegarlo meglio ma è il senso di tutto, sono i nostri valori. Sono sicuro che Pietro e Andrea si ricorderanno di questa giornata per sempre e vorrei gli rimanesse un insegnamento: fate il massimo per raggiungere quello che volete e vi garantisco lo raggiungerete. Lottate per difendere le vostre amicizie e quando riconoscerete di avere accanto una persona speciale, la persona che renderà la vostra vita completa lottate con tutte le forze per arrivare al punto di meritarla, anche se per voi sarà più difficile perché state crescendo con l’esempio di una donna come vostra madre. Ve lo assicuro, ce ne sono poche come lei”.