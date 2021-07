Notte più che magica per Belen e Antonino: è nata la piccola

Incredibile la notte di Belen Rodriguez ! Un regalo fatto dall’Italia, un regalo fatto dalla sua Argentina ma soprattutto un dolcissimo e prezioso regalo fatto dalla vita! Nasce la piccola Luna Marì la sua seconda figlia. Per Belen e Antonino Spinalbese una gioia grandissima che viene annunciata sui social. Forse con un po’ a sorpresa visto che la Rodriguez e il suo compagno si erano mostrati sui social in macchina fino a qualche ora prima. E poi ecco all’improvviso l’immagine della piccola Luna Marì. Festeggia Belen con una storia, dedicata alla sua principessina, festeggia Antonino che coccola la sua prima figlia in questa notte magica che di certo non dimenticherà per tutta la vita!

La dedica di Antonino per la piccola Luna Marì

“Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità …” ha scritto Antonino sui social, la prima dedica per la sua bambina è accompagnata dalla foto con un piedino della dolcissima Luna Marì. Ma non solo, Antonino fa anche una dedica dolcissima a Belen. Le scrive, sempre sui social: “Grazie bambola”.

La prima dedica di Belen dopo la nascita di Luna Marì

“C’è qualcuno che è nato adesso…” ha scritto la show girl sui social, mostrando anche lei lo scatto che ritrae un piedino della piccola. In un successivo scatto, Belen è nel letto d’ospedale ed accanto a lei il compagno e neo papà Antonino Spinalbese mentre la bacia teneramente sulla guancia. “Vi amo…”, scrive la bella Rodriguez.

Una notte da incorniciare per Belen e Antonino che accolgono la piccola Luna Marì in una estate pazzesca per la nostra Italia appena vincitrice di Euro 2020. E noi non possiamo che fare i nostri migliori auguri alla coppia e dare il benvenuto alla piccola Luna Marì. Nasce in un momento complicato ma di certo porterà un raggio di sole nella vita dei suoi genitori, del piccolo Santiago e di tutta la famiglia.