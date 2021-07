Antonino Spinalbese dedica la prima canzone a sua figlia Luna

Antonino Spinalbese è diventato papà per la prima volta solo da pochi giorni, è emozionatissimo e folle d’amore per sua figlia Luna Marì e per Belen. Dopo l’euforia delle prime ore adesso arriva anche un po’ di timore, come è normale che sia. La paura di non essere in grado di fare tutto nel modo giusto. E’ l’amore immenso per i figli che spaventa e Antonino Spinalbese lo sta provando e prova a mettere nei versi scelti di una canzone ciò che sente. E’ la prima canzone che dedica a sua figlia Luna ma in realtà il compagno di Belen Rodriguez la dedica anche a se stesso. E’ “La bella e la bestia”.

I VERSI SCELTI DA ANTONINO SPINALBESE PER LUI E LA SUA BIMBA

“E spaventa un po’… Ti sorprenderà Come il sole ad est Quando sale su E spalanca il blu Nell’immensità…” e sono le parole della dolce canzone cantata da Gino Paoli e Amanda Sandrelli, padre e figlia come lui e Luna.

Spinalbese ha scelto lo scatto in cui tiene sua figlia tra le braccia, ancora in ospedale, appena nata, è una foto scattata da Belen.

“Abbracciarla sempre così e non sbaglierai mai. Di mio padre ricordo dolo i suoi abbracci e i baci e…. anche se ormai in un mondo lontano è sempre con me nel mio cuore e nella mia mente. Un padre è il vero amore, la rassicurazione, la forza, la sicurezza, la dolcezza e il vero amore. Non hai bisogno di altro e neanche lei ha bisogno di altro. Siete padre e figlia…. Stop” è il commento di una follower che ha capito il suo stato d’animo.

Più semplice forse per Belen che è già mamma di Santiago da otto anni, anche se adesso tutto si complica o forse è ancora più semplice.