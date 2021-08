Estate d’amore per Giulia De Lellis: a Sant Tropez con il suo Carlo Beretta

Continuano le vacanze estive e continuano pure per i vip nostrani. La bellissima Giulia De Lellis sta vivendo una vera e propria estate d’amore al fianco di Carlo Gussalli Beretta. Dopo essere stati a Portofino, i due si sono diretti a Sanit Tropez per passare degli altri giorni tra relax, divertimento, sole e ovviamente tanto amore. Ed in effetti Giulia e Carlo sembrano ormai sempre più vicini e in sintonia. Una coppia che fa veramente sognare e i fan ci tengono a fare tanti complimenti attraverso i social network. E sempre sui social la De Lellis e Beretta non si tirano indietro dal pubblicare dei bellissimi scatti insieme che riguardano la loro estate. Anche se, senz’altro è una relazione meno social di quanto si ci potesse aspettare ed è decisamente giusto e bello così.

Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta: sole e amore nella loro estate da Portofino a Saint Tropez

Giulia De Lellis e il suo Carlo si stanno rilassando a Saint Tropez: giornate sotto l’ombrellone, in spiaggia e non mancano le serate eleganti. Nelle ultime ore, invece, si sono spostati a Monaco per una serata, è stata la stessa conduttrice tv a farlo notare ai suoi tantissimi followers attraverso una ig stories. Come continuerà questa bellissima estate d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta? Non lo sappiamo ancora ma senz’altro ci riserveranno altri bellissimi scatti della loro vacanza e non è escluso che dopo Saint Tropez i due si possano dirigere verso altre mete da sogno.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta innamoratissimi in vacanza: la loro estate d’amore fa sognare tutti i fan

Dopo essersi lasciata alle spalle la lunga storia d’amore con Andrea Damante tra alti e bassi, Giulia sembra aver trovato definitivamente la felicità proprio con Carlo. I due ormai non si nascondo più ma anzi sembrano pure fare sul serio. I fan sono pazzi della coppia e su ig impazzano i commenti: “Bellissime immagini di una vacanza. Senza protagonismo, sentimenti veri”, “Adoro questa vacanza, così poco social, ma dal quale si percepisce tanto”, “Siete proprio un incastro perfetto”.