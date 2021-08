Charlotte Casiraghi ha festeggiato il compleanno in barca e in bikini è sempre una ragazzina (Foto)

Charlotte Casiraghi ieri ha compiuto 35 anni, un compleanno in barca e in bikini ed è la felicità totale per la principessa che non rinuncia mai alla sua famiglia (foto). Charlotte di Monaco e suo marito Dimitri Rassam fuggono volentieri dalla vita mondana e anche dai pettegolezzi. Più volte il gossip ha cercato di parlare di crisi per la coppia ma stanno insieme dal 2016 e ogni estate appaiono in barca più innamorati di prima. Anche questa volta sono al largo di Pantelleria dove la madre di Dimitri, Carole Bouquet, vive e si occupa della produzione di passito. Così anche questa estate la rivista Chi li ha paparazzati tra tuffi in mare e la complicità evidente.

CHARLOTTE CASIRAGHI DUE PEZZI A FASCIA E SLIP A VITA ALTA, QUESTO IL SUO BIKINI DELL’ESTATE 2021

Fisico asciutto, tonico, il corpo della principessa figlia di Caroline di Monaco e Stefano Casiraghi resta sempre quello di una ragazzina anche dopo le due gravidanze. Lei è sempre elegante, qualunque cosa indossi, una vera principessa. Il bikini è a fascia con slip a vita alta, rosso e bianco. La loro è una vita “normale” lontano da tutti e tra le campagne vicino Parigi.

La vacanza ancora una volta nelle acque della Sicilia e con Dimitri Rassam e Charlotte Casiraghi ci sono anche i loro figli. C’è Raphael che la principessa ha avuto dalla storia d’amore con l’attore Gad Elmaleh, che ha 7 anni. C’è Darya di 10 anni, la prima figlia di Rassam. Manca il più piccolo, Balthazar, figlio della coppia, rimasto con la nonna.

Innamorati a Pantelleria forse per un po’ di tempo la cronaca rosa eviterà di parlare di crisi inesistenti. Semplicemente sia Dimitri che Charlotte desiderano vivere la loro vita ben distanti dai riflettori. La principessa partecipa agli eventi mondani in rappresentanza della famiglia reale o come testimonial ma per il resto è difficile vederla in prima fila.