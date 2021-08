Il pancione della compagna di Gigi D’Alessio e la reazione di Anna Tatangelo (Foto)

Fino a poche settimane fa Gigi D’Alessio ha fatto di tutto per non apparire con la sua nuova compagna, per sviare i sospetti. La rivista Chi che ha lanciato lo scoop sull’arrivo del quinto figlio per il cantante pubblica anche le foto del pancione di Denise Esposito. Arriveranno quindi nuove canzoni d’amore e sarà Denise la protagonista dopo tutte le dediche fatte ad Anna Tatangelo. Gli amori finiscono, arrivano altre storie e per Gigi D’Alessio la famiglia si allarga. Tutti pronti ad accogliere un nuovo membro in famiglia? Chissà se la figlia del cantante partenopeo è felice della nuova fidanzata del papà. Ilaria non ha mai sopportato Anna Tatangelo e chissà se a Denise sta riservando sentimenti diversi.

LA FIDANZATA DI GIGI D’ALESSIO E’ GIA AL SESTO MESE DI GRAVIDANZA

Non è un pancino quello che si nota ma il pancione del sesto mese, queste le indiscrezioni ma ci sembra davvero che la nascita prevista ad autunno sia confermata. E’ una rivelazione dei paparazzi che lascia un po’ perplessi ma conferma che il gossip ha sempre e solo spettegolato sulla Tatangelo e invece la lieta novella arriva da D’Alessio. Basta dare un’occhiata alle foto che pubblica il settimanale Chi.

LA REAZIONE DI ANNA TATANGELO – E’ STATA L’ULTIMA A SAPERLO

A 54 anni il cantautore partenopeo si prepara ad allargare la famiglia e con una ragazza che è più giovane di ben 26 anni. Un po’ troppo presto mettere al mondo un altro figlio dopo la separazione da Anna, dopo la sofferenza del figlio, di Andrea? Non potrebbe essere diverso il pensiero della Tatangelo che sembra si sia molto arrabbiata quando per caso ha saputo della gravidanza. Non credeva si rifacesse così presto una famiglia e in più dicono che sia amareggiata perché Gigi ha scelto di vivere a Napoli con la sua nuova compagna lasciando la villa all’Olgiata.