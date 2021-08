Alessia Marcuzzi in bikini verde si diverte tra le onde con Paolo e Mia (Foto)

Sempre bellissima Alessia Marcuzzi ma il bikini verde questa estate 2021 le dona ancora di più. Anche lei ha scelto Formentera per le vacanze con la famiglia e con gli amici di sempre, è il posto dove torna sempre ma soprattutto questa è la vacanza in cui mostra che tra lei e Paolo Calabresi Marconi l’amore è di nuovo alle stelle. Un po’ di crisi l’hanno dovuta superare anche loro, i pettegolezzi che giravano erano reali ma Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi hanno superato ogni difficoltà e oggi si amano più di prima. E’ ancora una volta la rivista Chi a pubblicare le foto della coppia in vacanza a Formentera.

ALESSIA MARCUZZI FELICE COME UNA BIMBA

Ha scelto di fermarsi per un po’, di prendere una pausa dai programmi che non la stimolavano più, ci vuole coraggio per farlo e adesso Alessia Marcuzzi si gode la sua famiglia, gli amici più cari. Un bagno in mare agitato la fa ridere come una bimba, poi corre tra le braccia del marito che la stringe ridendo. Sono felici e si vede. Con loro c’è anche Mia, la figlia più piccola di Alessia nata dal legame con Francesco Facchinetti.

Coccole, risate, giochi in acqua ma sui social la Marcuzzi mostra ancora di più. Pubblica un video con i momenti più belli con gli amici di sempre. Sono tutti insieme a Formentera e li ringrazia per il rapporto che tra loro non è mai cambiato. E’ una nuova Alessia Marcuzzi, adesso che non ci sono più nubi all’orizzonte e può rilassarsi sotto il sole delle Baleari. Di recente l’abbiamo vista anche a cena con Mara Venier, come sempre in 4, anche con i loro mariti. I vecchi amici non si cambiano mai.