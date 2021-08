Cristina Chiabotto al mare con la figlia in un’estate difficile (Foto)

E’ la prima estate da mamma per Cristina Chiabotto e l’ex Miss Italia è al mare con sua figlia, la piccola Luce. Con loro ovviamente c’è anche Marco Roscio e l’amore riempie le loro giornate. Luce è nata solo tre mesi fa e Cristina Chiabotto in bikini è come sempre una meraviglia, anche se lei non è fissata con la perfezione a tutti i costi. La coppia ha scelto Formentera e la rivista Chi pubblica le foto della loro vacanza. Sono felici e lei sente che sua figlia lo è proprio come la mamma e il papà anche se per loro il momento è difficile. La Chiabotto in vacanza non dimentica la pandemia, il pericolo del covid, i mesi passati chiusi in casa e con la paura per se stessi e per gli altri.

CRISTINA CHIABOTTO E MARCO ROSCIO HANNO SCELTO FORMENTERA

Nonostante i timori la Chiabotto e Roscio hanno scelto di allontanarsi dall’Italia, spiega che tanto è un rischio ovunque, bisogna fare attenzione ovunque.

“Il primo mare di mia figlia in un momento così difficile mi riempie il cuore di gioia” ha commentato al settimanale Chi. Formentera è un posto importante per lei, ci torna ogni estate.

“Tornarci oggi, da moglie e mamma, è una sensazione impagabile… Mia figlia è felice… nonostante il periodo non sia facile. Ma basta stare attenti, in fondo il rischio è ovunque. Proviamo a trovare serenità…”.

Formentera non è l’unico posto scelto per le vacanze, sono stati già a Portofino e la prossima meta sarà un’altra località italiana. Sognano già un altro figlio, tutto procede a gonfie vele per Cristina e Marco che in breve tempo hanno creato la loro bellissima famiglia. A Chi non sono sfuggite le coccole tra i due mentre la piccola dormiva, ogni istante è perfetto per dedicarsi all’altro perché Luce occupa tanto spazio nelle loro vite.