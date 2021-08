Serena Rossi e Davide Devenuto pronti alle nozze o è solo un desiderio?

Il gossip torna sul matrimonio di Serena Rossi e Davide Devenuto. E’ Tv Mia ad annunciare le nozze dei due attori perché sembra che finalmente Davide abbia chiesto alla sua compagna di sposarlo. Ci hanno provato in tanti a fare pronunciare quel sì che attende più il pubblico che la coppia. Anche Mara Venier prima del covid strappò una promessa ma poi Serena Rossi confidò che in quella occasione Davide non aveva capito, era in collegamento al telefono con Domenica In. Poi è arrivato il covid che ha complicato tutto, così spiega il settimanale che sembra avere qualche informazione in più sul matrimonio tra Serena Rossi e Davide Devenuto.

IL MATRIMONIO DI SERENA ROSSI E DAVIDE DEVENEUTO

Serena tornerà presto in tv nel ruolo di Mina Settembre, dopo la prima edizione di successo sarà così anche per la seconda e su Tv Mia si legge: “Serena indosserà l’abito da sposa anche nella vita: il suo compagno, l’attore Davide Devenuto, le ha chiesto di essere sua moglie”. Dicono che la coppia abbia rimandato il matrimonio a causa della pandemia, sarà vero? In passato Serena ha più volte confidato: “Il nostro matrimonio si basa sul fatto che ci vogliamo bene”.

In attesa di scoprire se davvero l’attrice napoletana indosserà l’abito bianco attendiamo di seguirla anche nella nuova serie La Sposa. La Rossi ha anticipato qualcosa sul suo nuovo ruolo: “Interpreto una calabrese che negli anni ’60 si unisce per procura a un veneto. Girarla è stato faticoso, stavamo sempre in mezzo alla terra, tra i maiali sotto il sole”. Magari è semplicemente la nuova serie ad avere ispirato il gossip parlando di nozze per Serena e Davide o forse è giunto il momento per il piccolo Diego di portare le fedi all’altare per la sua mamma e il suo papà.