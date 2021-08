Michele Nocca, l’ex ballerino di Amici sposa il suo compagno

Gioia immensa per Michele Nocca, l’ex ballerino di Amici sta per realizzare il suo sogno d’amore. Pronto a sposare il suo compagno si dichiara l’uomo più felice al mondo. Tutto molto romantico per la coppia perché Michele Nocca ha organizzato la sua proposta durante un viaggio in Danimarca. L’annuncio dell’ex alunno di Amici rende chiara la felicità dopo quel sì tanto desiderato. “E lui ha detto sì. Sono l’uomo più felice del mondo” sono le parole del ballerino che ha partecipato alla 14esima edizione del programma condotto da Maria De Filippi, ed è dagli altri ex protagonisti del talent show che arrivano tantissimi auguri per Michele e John.

MICHELE NOCCA SPOSA JOHN AZZOPARDI

“Sembra tutto un sogno. E’ stato un giorno fantastico e siamo troppo emozionati” ed è John che mostra l’anello al dito che confida tutta la sua emozione dopo cinque anni e mezzo d’amore. E’ un momento che sognavano da sempre e la proposta è stata magica, tutto perfetto come in un film che non vedono l’ora di mostrare per rendere tutti partecipi della loro storia.

“Cinque anni e mezzo di noi. Cinque anni e mezzo a sognare questo giorno. Sono letteralmente al settimo cielo, provo una felicità immensa. Non avrei potuto sognare una proposta più magica. E’ stato tutto perfetto – ed è sempre John a raccontare – soprattutto quando ho visto l’uomo con cui voglio passare il resto della mia vita mettersi in ginocchio e chiedermi di entrare in questo prossimo capitolo della nostra vita insieme”.

Poi la dichiarazione d’amore. “Mi completi in tanti modi. Siamo una cosa sola e lo saremo per sempre. Ho detto sì e lo ridirei mille volte. Ti amo immensamente amore mio, brindiamo a noi, alla nostra felicità, al nostro futuro. Per sempre insieme”. Loro non vedono l’ora di mostrare tutto il romanticismo, gli amici di partecipare al loro matrimonio.