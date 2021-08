Amedeo Goria e la fidanzata derubati in autogrill

Amedeo Goria e la sua giovane fidanzata hanno vissuto momenti di vero terrore in autogrill, derubati da alcuni malviventi. E’ il giornalista a spiegare cosa è accaduto mentre lui e la sua compagna riposavano. Amedeo Goria e Vera Miales erano in viaggio, avevano molto sonno e hanno deciso di fermarsi in autogrill per riposare un po’ ma una coppia di malviventi li ha derubati. Hanno bussato al finestrino della loro auto, si sono presentati come agenti di polizia, hanno creduto fosse tutto vero e si sono ritrovati vittime di un incubo. La coppia era in viaggio verso la Costa Azzurra, vacanze rovinate per Goria e la Miales perché i ladri hanno portato via tutto, documenti compresi.

AMEDEO GORIA A VERA MIALES VITTIME DEI MALVIVENTI IN AUTOGRILL

Prima di svegliarli i ladri hanno sgonfiato le gomme, Amedeo e Vera non avevano via di scampo né modo di inseguirli. I malviventi hanno bussato al finestrino, hanno finto di essere dei poliziotti e hanno chiesto i documenti, poi hanno scippato la borsa della Miales. Documenti, soldi, effetti personali, cellulare, in un attimo hanno perso tutto.

“Anche solo il pensiero di dover recuperare tutti quei documenti ci ha rovinato la vacanza. Siamo tornati dopo 6 giorni”. Ovviamente vacanze rovinate per Amedeo Goria e la fidanzata che subito hanno denunciato l’accaduto alle autorità competenti. Sono ancora in attesa che le indagini diano un esito ma al momento non hanno ancora ricevuto quanto rubato. Nella borsa di Vera c’era tutto.

Il giornalista ha spiegato tutto durante la trasmissione radiofonica Trends & Celebrities su Rtl 102.5 ma non ha ancora confermato se davvero entrerà nella casa del Grande Fratello Vip, anche se è molto probabile che lui farà parte del nuovo cast e che sulla coppia si accenderanno le luci che piacciono tanto ai vip.