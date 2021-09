Giuseppe Zeno e Margareth Madè mostrano la festa di compleanno della figlia, foto rare

Tre giorni fa la piccola Beatrice, la figlia di Giuseppe Zeno e Margareth Madè, ha festeggiato il suo primo compleanno. La secondogenita della coppia di attori ha avuto il suo primo tenero party di compleanno ed evento raro Zeno e la Madè hanno pubblicato parte della loro giornata con dolci, torta, palloncini e tanto rosa. E’ davvero difficile vederli insieme sui social ma questa volta Giuseppe Zeno e la splendida Madè hanno sorpreso tutti. Non si vedono ovviamente i volti delle loro bimbe ma si intuisce tutto l’amore in uno scatto con cui hanno fatto uno strappo alla regola. Così riservati, così poco mondani ma per la festa dedicata alla secondogenita, un regalo anche per i tantissimi follower.

Gli auguri di Giuseppe Zeno alla sua bambina, la dolce Beatrice

“Un anno fa, eh si, già un anno fa…nascevi tu Beatrice. Ho impresso nella memoria ogni momento, dall’attesa a quando il tuo sguardo ha incontrato il nostro. In un anno se ne fanno tante di cose e tante ne abbiamo fatte. Io e la mamma cerchiamo di sostenerti, educarti, divertirti. Proviamo con tutto noi stessi a renderti serena, perché il tuo sorriso e’ speciale (vanità da papà’). Ma tu, piccolina mia, non smettere mai di insegnare a noi come si guarda il mondo. Con l’Augurio che tu possa avere sempre negli occhi quella luce di stupore che ti rende bellissima. Auguri cuore mio. Buon primo compleanno” è un messaggio tenerissimo dell’attore alla sua piccolina. Quattro anni fa la nascita di Angelica, bellissima come la sua sorellina.

Il numero 1 che campeggia ovunque per la festeggiata. Giuseppe Zeno e Margareth Madè hanno la famiglia che sognavano, si sono sposati nel 2016, da sempre complici e innamorati, pronti a proteggersi a vicenda e a dedicare parole d’amore. Vogliono le stesse cose, continuano a camminare insieme guardando dalla stessa parte, con queste parole la Madè dichiarò il suo amore all’attore che continuano a fare sognare le sue ammiratrici.