Moreno ricompare a Venezia con la sua fidanzata: effusioni bollenti sul red carpet

In molti si sono chiesti che fine avesse fatto Moreno, l’ex vincitore di Amici che dopo il successo avuto nel talent di Canale 5 ha provato la fortuna all’Isola dei famosi e poi è diventato una sorta di fantasma, almeno nel panorama musicale. Dopo i brani di successo, diventati delle vere e proprie hit grazie al trampolino di lancio dato dalla scuola di Maria de Filippi, per Moreno non ci sono stati numeri particolarmente brillanti. E forse lo si ricorda al momento per le sue prestazioni nelle partite della nazionale cantante, ma se vi chiedessimo una delle sue ultime canzoni, forse non sapreste cosa rispondere. Grande sorpresa quindi ieri, quando Moreno è arrivato sul Red Carpet di Venezia insieme alla sua fidanzata. Baci, coccole ed effusioni per un red carpet che si è fatto subito bollente.

Sui social sono usciti allo scoperto in queste settimane. Il 19 agosto scorso, infatti, la modella e conduttrice sportiva ha pubblicato la prima foto di coppia. Ma chi è la bellissima fidanzata del rapper?

Moreno presenta la sua fidanzata a Venezia 78

E’ Barbara Francesca Ovieni la nuova fidanzata di Moreno e, come detto in precedenza, i due solo pochi giorni fa hanno iniziato a postare delle immagini di coppia sui social. E forse hanno scelto proprio la passerella di Venezia per fare le “presentazioni ufficiali”. La modella gli ha rivolto parole dolcissime sui social: “Tu che mi hai incasinato la vita. Per rimetterla in ordine”. E ha pubblicato la foto di un tenero bacio.

E ora sono tutti curiosi di sapere qualcosa in più sulla bellissima modella e conduttrice che è arrivata a Venezia al fianco di Moreno.

Barbara Francesca Ovieni ha partecipato come single a Temptation Island, anche per lei quindi una sorta di benedizione mariana, al debutto televisivo! Restando in quel di Mediaset, i più attenti potrebbero ricordarla per una sua partecipazione nel programma Ciao Darwin . E’ stata anche al Grand Hotel Chiambretti. Inoltre, è un volto di Rai Sport e più di recente era nel parterre degli ospiti del programma di Rai2 Buongiorno estate, dove si occupava di informare gli spettatori sulla moda e le tendenze del web. La bella modella con un abito tutto pizzato e trasparente non poteva passare inosservata…