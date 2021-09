Nicola Panico in lacrime chiede a Francesca Parenti di sposarlo

Il 2021 è l’anno delle proposte di matrimonio, sui social anche Nicola Panico aggiunge la sua emozione mentre si inginocchia ai piedi di Francesca Parenti. L’ex calciatore e volto di Temptation Island ha annunciato le nozze con la sua compagna. Presto Panico e la Parenti saranno papà e mamma, Francesca è incinta del loro primo figlio. La felicità cambia volto per Nicola Pancio dopo le partecipazioni in tv e la storia finita con Sara Affi Fella. Tutto appartiene al passato adesso che la coppia mostra le prime ecografie e sempre sui social dichiarano il loro amore impegnandosi al passo verso il per sempre.

Nicola Panico mette al dito di Francesca Parenti l’atteso anello

Quasi non emozionano più queste proposte di matrimonio che di continuo guardiamo sui social ma Nicola Panico è davvero molto emozionato, piange ancora prima di mettersi in ginocchio e continua a piangere dopo il sì della sua fidanzata che gli asciuga le lacrime.

“Ho imparato subito ad amarti, a stimarti come DONNA, ti ho scelto come madre di mio figlio… non potevo non chiederti di sposarmi vita mia” commenta sul suo profilo Instagram l’ex calciatore che a 38 anni sogna il giorno in cui vedrà suo figlio per la prima volta. Tante le dediche per la sua compagna siciliana. Stanno insieme dal 2019, un vero colpo di fulmine scattato a Napoli, in un locale. Davvero strana la vita ma questa volta lui ha scelto una compagna che è ben lontana dal mondo della tv e anche del gossip, un presente ben diverso dal passato dell’ex protagonista di Uomini e Donne.

Anche Sara Affi Fella intanto è diventata mamma, nel 2020 è nato Tommaso, grazie al legame con Federico Fedato, anche lui calciatore. Per i più romantici sul profilo Instagram di Nicola Panico il video della proposta di matrimonio.