Matrimonio super chic: Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera hanno detto sì

Per Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera il loro matrimonio è il sogno realizzato, per gli altri sono nozze d’oro, un evento super chic a Milano paparazzato dalla rivista Chi. Una cerimonia blindata per il matrimonio di Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera; lui imprenditore, lei modella. Aggiungiamo anche che Leonardo è il quarto figlio dell’uomo più ricco d’Italia e che lei è una bellissima modella. Sono innamoratissimi ma hanno sempre parlato poco del loro amore. Si sono sposati a Palazzo Reale a Milano e gli scatti del loro giorno più bello sono tra le pagine del settimanale di Alfonso Signorini. Fino a questa estate in pochi sapevano del loro amore, poi sono iniziate le prime indiscrezioni.

Il matrimonio di Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera su Chi

La loro storia d’amore è sempre rimasta lontana dai riflettori, entrambi hanno sempre fatto in modo che il gossip non sapesse nulla. Tutto fino a questa estate, quando sono arrivati i primi scatti della coppia, le prime voci di un matrimonio imminente. Nessuna conferma ma le foto degli sposi dicono tutto.

La sposa ha scelto un tailleur bianco in pizzo abbinando dei sandali dal tacco vertiginoso. Lo sposo raffinato ma anche più emozionato di Anna. Anche la madre del manager è apparsa molto emozionata, con gli occhi lucidi dopo il sì. Il padre invece è riuscito a scappare prima della foto di gruppo dopo la cerimonia.

In gruppo si sono poi ritrovati in Galleria per festeggiare con tanto di rito scaramantico. Leonardo Del Vecchio sul pavimento del salotto cittadino ha girato il tallone sui testicoli del toro per poi ricevere il bacio di sua moglie. Romantica ed emozionata la Castellini ha postato lo scatto dello scambio degli anelli con la più vera e semplice delle dichiarazioni: “Per tutta la vita”.