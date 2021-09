Valeria Golino e Riccardo Scamarcio si evitano ma con affetto

La stessa frase utilizzata da Valeria Golino per parlare del rapporto attuale con Riccardo Scamarcio la potremmo utilizzare un po’ tutti: “Ci evitiamo affettuosamente”. L’attrice ne ha parlato in un’intervista a Grazia e dentro quelle parole ci può essere di tutto. Forse è semplicemente passato tanto tempo dalla storia d’amore dei due attori ma Valeria Golino e Riccardo Scamarcio sembravano destinati al per sempre, un po’ anche dopo il loro addio. Sembravano non poter fare a meno l’uno dell’altra. Invece, qualcosa è cambiato ma la Golino non intende suscitare troppo clamore e richiamare l’attenzione del gossip. Aggiunge che tutto prosegue con affetto, anche evitarsi. Sono stati insieme per dieci anni con una differenza d’età che faceva sognare ma oggi che lei ha 56 anni ha un’altra visione anche dell’amore.

Valeria Golino ha un nuovo amore, lui ha 31 anni

Nel 2019 Riccardo Scamarcio è diventato papà di Emily, sembra avere sposato la manager inglese Angharad Wood ma sembra che adesso sia già tutto finito per un presunto amore con Benedetta Porcaroli.

Valeria Golino vive serena la sua storia d’amore con Fabio Palombi, avvocato esperto in diritti d’autore. Stanno insieme da quattro anni. “Oggi provo meno incanto. Ma non per la persona con cui sto adesso, bensì nei confronti dell’amore… Mi sento più leggera; non devo più piacere per forza a tutti, come volevo da giovane. Mi sento anche liberata dal bisogno di essere desiderabile, bella. Ma sono impaurita rispetto al mio corpo. Insomma, il tempo che passa ci libera di alcune cose, ma ci rende anche più fragili“.

Una storia d’amore che le lascia molta libertà, vivono in due case separate ma stanno anche molto insieme: “Lavora al Ministero dei Beni Culturali; è una persona bella con cui sto bene”. Chissà se Scamarcio vorrà aggiungere altro sul legame che non c’è più con la sua storica ex.