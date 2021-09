Elettra Lamborghini, il primo anniversario alle Maldive: “Non posso lamentarmi”

Un anno fa Elettra Lamborghini e Afrojack organizzavano il loro matrimonio e non c’è dubbio che l’anniversario sia molto più rilassante. Il giorno delle nozze Elettra era emozionatissima e non solo perché stava sposando l’uomo della sua vita. Era arrivata alla data organizzando tutto in modo perfetto con l’aiuto di Enzo Miccio ma aveva paura che potesse piovere, che il covid potesse bloccare tutto. Invece, il matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack si svolse con una vera cerimonia da sogno sul lago di Como e con il seguito ancora più spettacolare. In questi giorni la coppia si sta regalando una seconda luna di miele, un viaggio da soli in una delle mete che tutti desiderano, le Maldive.

Elettra Lamborghini in bikini sulle spiagge bianche

La cantante posa in bikini alle Maldive e sembra anche dire che non è arrivo nessun bebè. Nelle ultime settimane il gossip era quasi sicuro che la cantante fosse in dolce attesa. “Non posso lamentarmi” commenta mentre mostra coccole e luogo. Elettra e Nick sdraiati all’ombra delle palme si dedicano l’uno all’altra e non mancano le facce buffe della Lamborghini, quelle che i suoi fan adorano.

Afrojack non ha occhi che per lei, la riempie di complimenti e non ha mai smesso dal 26 settembre di un anno fa. “Felice primo anniversario Baby. Sono così orgogliosa dell’uomo che sei diventato, hai il cuore più grande del mondo. Tre anni di amore, rispetto e pieni di divertimento. Sono impaziente per il futuro. Ti amo” ha scritto la Lamborghini in inglese lasciando pensare ancora una volta alla voglia di maternità.

Nessun commento da parte di Nick nel postare la foto del giorno delle nozze ma un cuore rosso e la sua dolcezza hanno detto tutto.