Bianca Atzei scrive un post pieno di dolore: è finita con Stefano Corti?

Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati? E’ finita la storia d’amore che legava la cantante e l’inviato delle Iene? Con un messaggio sui social Bianca Atzei ha allarmato i fan. Ha confidato che non sta bene, che da qualche giorno è assente dai social perché sta vivendo dei giorni tristi, difficili. La Atzei ha anche aggiunto che non sa se questo malessere passerà mai, lo identifica come un dolore che sente dentro. Farà di tutto per tornare a sorridere per riprendersi ma in questo momento non sta bene. Parole che fanno pensare davvero alla fine della storia d’amore on Stefano Corti, altrimenti non avrebbe usato queste parole. 34 anni lei, 36 lui e sembravano così innamorati ma forse lo sono ancora. Al momento tutti sono interdetti per il post pubblicato tra le stories.

Le parole di Bianca Atzei fanno supporre che sia finita con Stefano Corti

“Sono assente da qualche giorno sui social perché sto attraversando giorni difficili e tristi. No so se passerà mai questo dolore che sento dentro, ma farò di tutto per riprendermi e tornare a sorridere presto” non ha detto altro la cantante ma non ha nemmeno messo fine ai commenti di chi pensa che sia finita con Stefano.

Fino a pochissimi giorni fa erano insieme. La cantante ha partecipato ai 30 anni di carriera di Marco Masini e il fidanzato era con lei. Cosa è successo in questi giorni?

Bianca Atzei ha già vissuto male la fine della storia d’amore con Max Biaggi e ancora prima il precedente fidanzato non era un ricordo così piacevole. I suoi fan l’hanno vista piangere più volte, soprattutto per l’ex pilota di Moto GP. Con Stefano Corti sembrava vivere un amore sereno con progetti importanti per il futuro, forse adesso non sono già più una coppia o forse c’è altro che fa stare male la cantante sarda.