Greta Scarano e Sydney Sibilia, matrimonio imminente ma la data è segreta

Matrimonio in vista per Greta Scarano e Sydney Sibilia, la bravissima e bellissima attrice sta per sposare il regista incontrato sul set. Una coppia che incanta ma che difficilmente si lascia immortalare. Sembra che la data delle nozze non sia stata ancora fissata o magari Greta e Sydney vogliono mantenerla segreta il più possibile. Le pubblicazioni però sono già state registrate e come racconta la rivista DiPiù questo sarebbe l’indizio più importante. Il profumo di fiori d’arancio arriva dopo una bellissima storia d’amore iniziata grazie alla loro passione in comune, al loro lavoro. Sibilia e Scarano si sono incontrati sul set nel 2016, un vero colpo di fulmine e un amore cresciuto piano piano fino al desiderio del sì per sempre.

Greta Scarano e Sydney Sibilia si sposano

35 anni lei, 39 anni lui e lontano dai riflettori non hanno mai dato modo al gossip di spettegolare. Insieme si sono sempre divertiti tanto, ridono sempre, si confrontano di continuo, in pratica stanno benissimo. Coppia affiatata nella vita e sul set, Greta Scarano è tra i protagonisti di Smetto quando voglio, la trilogia cinematografica di Sibilia.

Le nozze annunciate dal gossip e non ancora confermate dalla coppia arrivano dopo il no dell’attrice. In passato parlando di matrimonio aveva detto che non era nei suoi programmi, nemmeno nei suoi sogni, perché l’idea di essere la sposa la metteva in imbarazzo. “Sposarmi mi metterebbe in imbarazzo: l’idea che quel giorno tutti aspettino l’arrivo della sposa non fa per me”. Forse adesso tuto è cambiato, l’amore le ha fatto venire voglia di quel sì e di sognare il per sempre davanti all’altare.

La coppia avrebbe quindi affisso le pubblicazioni a Roma e quindi la data delle nozze non potrà andare oltre i sei mesi. Immaginiamo che al matrimonio vorranno solo gli amici più stretti e le famiglie.