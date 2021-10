Matrimonio per i Me contro Te, la proposta è la più romantica e anche l’anello è perfetto

In abito rosa e lo sguardo sognante Sofì è andata incontro a Luì e un attimo dopo la proposta di matrimoni li ha sciolti in bacio che hanno regalato a tutti i loro fan. Non è un sogno, non è un film questa volta è la realtà, i Me contro Te si sposano e su YouTube c’è il più tenero e dolce momento della famosa coppia. Sui social i Me contro te hanno annunciato il matrimonio, hanno mostrato l’anello, un diamante, anche questo da sogno. Tutto secondo tradizione, lui che si inginocchia, apre la scatolina e lei che porta le mani al volto, emozionata. I due giovani youtuber stanno per dire sì e i loro giovanissimi fan stanno impazzendo per il video girato sul Lago di Como.

I me contro Te si sposano

Un sogno che si realizza e non solo per Luigi Calamagna e Sofia Scalia ma anche per i tantissimi follower, più di un milione. Stanno per diventare marito e moglie e ovviamente hanno reso partecipi tutti i loro fan realizzando un video da favola. Sofi è in barca, una principessa in cerca del suo principe, anche la scarpa ricorda quella di Cenerentola. Un parco con vista sul lago, una caccia al tesoro e finalmente appare lui, Luì, emozionato, elegante quanto lei.

Il rito è quello giusto, si inginocchia e le porge l’anello e la domanda. Il sì è tra le lacrime, il bacio è il gran finale e in pochissimo tempo la gioia di tutti è arrivata alle stelle. La notizia del matrimonio è già arrivata a tutti i destinatari. Laura Pausini chiede se è vero, la sua Paola sarà felice per i suoi idoli.

“Un giorno indimenticabile” scrivono i promessi sposi. “E’ successo davvero!” commentano mostrano la foto simbolo, Luì in ginocchio, Sofi che piange per la loro favola.