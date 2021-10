Gigi D’Alessio e Denise Esposito, arriva anche il bacio sui social

Non manca molto al parto di Denise Esposito, alla nascita del quinto figlio di Gigi D’Alessio, e la coppia finalmente arriva anche sui social. Gigi D’Alessio esce allo scoperto, non solo con qualche veloce storia o i commenti pieni di cuori, questa volta c’è il post che resta sul profilo social della nuova compagna del cantante. I fan ammettono che è stato difficile vedere il loro idolo con una donna che non era Anna Tatangelo ma scoprendo che Gigi è felice come un ragazzino anche Denise entra nei loro cuori. E’ stata lei a postare un pezzettino di un video, quello con il padre di suo figlio tra sorrisi e un bacio tenerissimo.

Quando nasce il quinto figlio di Gigi D’Alessio?

In estate Denise Esposito era al settimo mese di gravidanza, in pratica dovrebbe mancare davvero pochissimo al parto. Lei ha 28 anni e lui è innamoratissimo; a 54 anni il cantante partenopeo sta vivendo un’altra grande passione. Una bella differenza d’età ma sembra che tra i due ci sia anche grande sintonia. Alla clip manca però l’audio ma dalle occhiate e dai sorrisi che la coppia si scambia non c’è bisogno di parole.



Entrambi napoletani, lei commenta con un “Assaje” e lui risponde con “I love you” e tanti cuori azzurri. Gigi D’Alessio è rinato e con il breve video su Instagram è lei a ufficializzare laloro storia d’amore. La cicogna sta per arrivare e arriva dopo ben quattro figli per l’artista. Claudio haormai 35 anni e a sua volta ha reso Gigi già due volte nonno. C’è poi Ilaria, gelosissima del suo papà e 29enne. Luca che ne ha 18 ed è uno degli alunni di questa edizione di Amici. Tutti e tre figli dell’ex moglie, Carmela Barbato. Poi c’è il piccolo Andrea che ha 11 anni ed è nato dal lungo legame con Anna Tatangelo. Sta per nascere un altro maschietto?