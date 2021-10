Massimiliano Allegri risponde sull’addio ad Ambra Angiolini

Tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini è finita, la loro storia d’amore sempre difesa da entrambi, ma soprattutto da lei, non esiste più. Per colpa di Striscia la notizia il tradimento è andato in pasto a tutti ma a guadagnarci alla fine è stata Ambra. L’attrice si è ritrovata con un pieno d’amore che non si aspettava, reazioni importanti non solo da sua figlia Jolanda ma da tantissime persone, vip e persone comuni. Tutti sono d’accordo nel pensare che il tapiro d’oro andava consegnato ad Allegri e non alla Angiolini, invece le domande sono state poste tutte ad Ambra. Dopo giorni di gossip e polemiche è arrivata anche la domanda per il mister che ha risposto come previsto.

Se alla consegna del tapiro di Valerio Staffelli Ambra ha risposto con dei continui “non lo so” facendo ben capire che non si aspettava un certo comportamento del suo ex compagno. Max Allegri ha scelto un no comment.

“Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso, va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani” questa la risposta dell’allenatore della Juve che preferisce concentrarsi su ben altro, sull’importante partita di domani sulla sua squadra. Una risposta ovvia, perché cosa avrebbe potuto dire? Per il momento non si conosce la sua versione dei fatti, un finale da film sarebbe stato con delle scuse visto che il tradimento è stato reso pubblico.

Allegri non ci sta, preferisce discutere di argomenti sportivi ma di certo non gli avrà fatto piacere leggere cosa è accaduto dopo la consegna del tapiro alla donna che diceva d’amare. In quattro anni di relazione più volte si era parlato di crisi ma questa volta il gossip ha avuto ragione, l’attrice è stata travolta ma non solo dalla delusione.

