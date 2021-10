L’eleganza di Ambra Angiolini: “Esiste per tutti il giorno zero”

Sono tutti dalla parte di Ambra Angiolini ma dopo il tradimento di Allegri e la difesa di sua figlia Jolanda lei non ha bisogno di nessun altro avvocato. Ambra sceglie una citazione, la recita al termine della trasmissione di Radio Capital e il riferimento al suo ex compagno sembra ovvio. La Angiolini ha scelto di essere se stessa, di rispondere ma dall’alto della sua eleganza; l’ha fatto anche davanti alle risatine di Valerio Stafelli. Quante donne avrebbero reagito come lei alla consegna di un tapiro dopo un tradimento davanti a tutti? Forse molte hanno anche riso come Vanessa Incontrada, ma non siamo tutte uguali. Mentre aspettiamo le scuse di qualcuno, certi che arriveranno, Ambra Angiolini dice tutto con poche frasi.

La citazione di Ambra Angiolini in radio

“Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte” ed è solo l’inizio, Ambra prosegue.

“Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state” e qui siamo già tutte in piedi ad applaudire.

“Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta”. Quindi, si è già parlato troppo di questo tradimento di Massimiliano Allegri, si volta pagina e il mister non c’è più, perché è lei che decide che non ci sarà più, perché ha capito che in realtà non c’è mai stato davvero. Allegri fa già parte dei ricordi. Le storie d’amore possono finire e in questo caso forse non vale la pena parlarne, ma l’errore di Striscia la notizia resta. Così come resta la lucida critica di Jolanda, la figlia 17enne di Ambra Angiolini e Francesco Renga.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".