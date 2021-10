Lorella Boccia raggiante dopo il parto: “Coccolo il mio capolavoro “

Ci ha fatto vivere insieme a lei e alla sua piccola che era nel pancione, tutte le emozioni di una gravidanza davvero emozionante. Lorella Boccia torna sui social, a poche ore dalla nascita della sua piccola Luce e racconta le prime emozioni di una neo mamma. L’abbiamo vista con il pancione super coccolata da Niccolò Presta, l’abbiamo vista passeggiare, cantare, allenarsi e prendersi cura della piccola che stava per arrivare. E oggi mamma Lorella se la gode la sua bambina, anche per questo ha messo via per qualche ora il cellulare, per stare il più vicino possibile alla bambina. Lei e Niccolò sono pieni d’amore per la bambina ma per il momento scelgono di essere il più riservati possibili su quello che stanno vivendo e si godono le prime ore in compagnia della loro creatura.

La nascita della piccola Luce

Lorella Boccia mamma: le prime parole sui social

Ieri sera Lorella ha deciso di postare alcune storie, mentre si trova ancora in ospedale, come da prassi, per rassicurare tutte le persone che la seguono e confermare che è andato tutto bene, che si sta godendo il suo piccolo capolavoro ma che presto tornerà a raccontare una parte della sua vita, come ha sempre fatto. “Noi stiamo bene, è stato un travaglio abbastanza lungo ma è andato bene” ha detto Lorella Boccia in una delle sue storie sui social. E ovviamente ha ringraziato anche tutte le persone che hanno dedicato del tempo a lei e alla piccola Luce, visti i tantissimi messaggi che sono arrivati in queste ore. Un grazie da parte della ballerina a tutte le persone che hanno dedicato un pensiero alla bambina!

“Stiamo vivendo un sogno. Non abbiamo ancora realizzato del tutto e probabilmente sarà così ancora per qualche giorno, forse di più. Mi avete fatta sentire così amata e vi ringrazio per questo. Ora vado a coccolare il mio più grande capolavoro” ha detto Lorella Boccia ringraziando tutte le persone che le sono state vicine!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".