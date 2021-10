Lorella Boccia è diventata mamma, è nata la prima bellissima figlia

Con una foto tenerissima Lorella Boccia e Niccolò Presta hanno annunciato la nascita della prima figlia svelando il nome scelto. La piccola Presta si chiama Luce Althea e finalmente è arrivata dopo la lunga attesa. Mamma e papà hanno scelto lo stesso scatto, le stesse semplici parole, le più importanti, solo il nome della figlia e la sua data di nascita, non c’è bisogno di aggiungere altro, è tutto in quel dolce abbraccio tra Lorella Boccia e Niccolò Presta dopo il parto. Lucio Presta diventa nonno di una splendida nipotina e anche Paola Perego avrà un altro bebè da coccolare nella sua famiglia. Lorella e Niccolò si sono conosciuti dietro le quinte di Ciao Darwin, lei splendida ballerina, lui produttore. Nel 2019 si sono sposati regalando a tutti le bellissime immagini non solo del matrimonio ma anche del viaggio di nozze, che ha fatto spettegolare tanto anche per i costumi indossati dalla Boccia.

Lorella Boccia e Niccolò Presta sognano una famiglia unita

Il desiderio di avere un figlio è arrivato subito dopo il matrimonio e adesso Lorella e Niccolò sognano che il loro amore duri per sempre, che la loro famiglia resti per sempre unita. Entrambi non hanno avuto una famiglia unita ma come hanno confidato più volte questo adesso è il loro obiettivo.

Un nome originale per la bambina, Lorella Boccia e Niccolò Presta magari presto spiegheranno anche il motivo di questa scelta, oltre che presentare la loro piccolina al mondo intero. L’ex allieva di Amici non dimentica da dove tutto è iniziato e qualche settimana fa ha commentato: “La scuola di Amici è una delle poche opportunità che vengono date alle nuove generazioni di artisti per esprimere il proprio talento. Approfittatene perché treni come questo passano una volta nella vita. Siate orgogliosi e rispettosi, apprezzate i consigli ed ancor più le critiche perché sono proprio quelle che vi daranno la carica per affrontare i primi passi del viaggio più bello della vostra vita: LA VOSTRA ARTE”. Con queste basi sarà una mamma bravissima.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".