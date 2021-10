Nuovi dettagli sulla crisi tra Belen Rodriguez e Antonino: parlano i vicini

La notizia è arrivata oggi come un fulmine a ciel sereno: è davvero possibile che a soli pochi mesi dalla nascita della piccola Luna Marì, mamma e papà siano in crisi? Il gossip corre veloce sui social e finisce su tutti i siti di cronaca rosa e non solo. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sarebbero lasciati, almeno per il momento. Ed effettivamente, sono giorni che Belen non mostra nelle sue storie il compagno. Qualche giorno fa una dedica ma poi nulla di più ( una foto postata il 1o ottobre 2021, con una risposta di Antonino). Strano visto che da quando stanno insieme, la Rodriguez mostra spesso l’uomo che ama anche nelle stories social. Ora invece nel suo profilo c’è spazio solo per Luna, per Santiago e per alcuni attimi di vita in famiglia ( con l’immancabile amica Patty, che è sempre presente nella vita della Rodriguez). Oggi, dopo il rumors, Belen non ha commentato in nessun modo questa news ma nel pomeriggio, sempre da Instagram, sono arrivate anche altre indiscrezioni. A parlare sarebbero stati i vicini di casa di Belen e di Antonino, che avrebbero mandato dei messaggi a Deianira Marzano, che raccoglie molte segnalazioni sui personaggi famosi e ne parla con i suoi follower. I vicini di casa di Belen e Antonino, avrebbero rivelato che i due non si vedono da circa tra settimane e che non vivono più insieme. Sarà vero?

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati?

Secondo quanto avrebbero raccontato i vicini di casa di Belen e di Antonino, prima di arrivare alla separazione ci sarebbe stato anche altro. I vicini della coppia infatti parlano di una lite furiosa, anzi di molte discussioni che sarebbero state sentite da tutti. Belen si sa, è molto passionale e immaginiamo che se ha avuto qualcosa da ridire, si è fatta sentire. E forse anche Antonino, da buon terrone, ha tirato fuori tutta la sua grinta in queste discussioni che ci auguriamo però, possano solo esser stati dei chiarimenti e che non ci sia nulla di grave dietro. Noi facciamo sempre il tifo per l’amore e ci auguriamo che sia solo una crisi passeggera ! Staremo a vedere che cosa succederà! Belen ha sempre commentato in prima persona, mettendoci la faccia, le vicende della sua vita privata, forse lo farà anche questa volta visto che pare sia stata lei a decidere di non vedere più il suo compagno…

