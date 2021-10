Belen e Antonino in crisi, ci sarebbero rivelazioni scottanti

Cosa succede tra Belen e Antonino? Il gossip racconta di una forte crisi per la coppia, il tutto sarebbe anche basato su rivelazioni definite scottanti. Non è solo la mancanza di foto della coppia sui social a far parlare di crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, c’è altro e c’è chi sembra saperne di più di questa storia. Dall’inizio del loro amore alla nascita della figlia Luna questa è la prima volta che si parla di problemi di coppia tra la showgirl e il papà di sua figlia. Per il momento Belen e Antonino Spinalbese non hanno commentato, non hanno smentito, se la notizia è falsa di certo a breve diranno qualcosa.

Lo scoop sulla crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

“Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto. Scoop targato Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli” ed è sulla pagina Instagram Investigatore Social che è stata sganciata questa bomba e adesso tutti i fan sono sulle pagine social di Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez alla ricerca di qualcosa che faccia sperare che la crisi non sia reale.

La piccola Luna è nata a luglio, sembrava tutto perfetto tra nuovi lavori e le notti faticose con la bimba, loro due sempre insieme e poi non li abbiamo più visti insieme. La showgirl nelle ultime ore ha pubblicato una frase tra le sue stories: “Usa el amor como un puente. Buona notte”, semplice la traduzione “Usa l’amore come un ponte” ma di quale ponte parla Belen e a chi si rivolge? E’ il brano di Gustavo Cerati, lo dedica al suo compagno?

Belen si concentra sui suoi due figli, trascorre la serata chiacchierando con Santiago, a casa con loro c’è anche Patrizia Griffini, storica amica di Belen, ma Antonino dov’è?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".