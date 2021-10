Dopo Matrimonio a Prima vista guerra social tra Francesca Musci e Andrea Ghiselli

Non hanno mai detto di essere una coppia ma i loro atteggiamenti facevano capire che ci fosse molto di più di una bella amicizia. Francesca Musci e Andrea Ghiselli, da mesi si mostrano insieme sui social, viaggiano insieme e passano tanto tempo l’uno insieme all’altro. Hanno anche fatto un tatuaggio ma ora, tutte le cose belle che ci sono state tra loro, non esistono più. I due ex protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia, si stanno facendo la guerra via social dopo che si sono a quanto pare, lasciati. E se della loro relazione non hanno mai parlato in modo diretto, ora che non sono più una coppia invece, si lanciano pesanti accuse e fanno anche delle insinuazioni. Ghiselli, che durante la sua edizione di Matrimonio a prima vista Italia, era sposato con Nicole, e che dopo si è messo insieme all’altra sposa Sitara, ha collezionato una serie di critiche sui social. E con la relazione con la Musci, non ha migliorato la sua posizione. E’ stato in qualche modo lui a iniziare questa guerra social, definendo Francesca, che è invece molto amata e seguita sui social, una persona che fa la vittima. La Musci non ha voluto stare in silenzio e si è scagliata contro il Ghiselli, accusandolo di essere una brutta persona. Non solo, Francesca, che per oltre sei anni era rimasta sposata con Stefano, il ragazzo che aveva conosciuto nel programma, ha detto anche altro. Ha accusato il Ghiselli di violenza psicologica. Una cosa che il ristoratore di Pesaro certamente non ha gradito. E dai suoi social, il Ghiselli ha lanciato altre accuse a Francesca, facendo capire che lei stia raccontando una serie di menzogne.

Matrimonio a prima vista Italia e poi…E’ guerra tra Andrea Ghiselli e Francesca Musci

Francesca ha continuato nelle sue storie dicendo di non voler entrare in queste schifezze, di non voler cedere alle provocazioni. Ghiselli ha invece continuato a commentare la cosa, augurando il meglio a Francesca, che resterà una bellissima persona che ha incontrato. Dice però che non vuole aggiungere altro, e che è meglio che stia zitto per il bene della famiglia di Francesca e per il bene della ragazza. “Ti auguro il meglio ti auguro di trovare quello che cerchi se già non ce l’hai” ha scritto il Ghiselli, facendo quindi intuire che la storia sia finita perchè forse la sua ex ha già un altro. Un’accusa non da poco alla quale, almeno per ora, la Musci non ha risposto.

