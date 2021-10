Raimondo Todaro e Francesca Tocca di nuovo insieme: su Chi tutti i dettagli

Per la prima volta Francesca Tocca e Raimondo Todaro parlano pubblicamente di quello che è successo nelle loro vite negli ultimi mesi. La ballerina di Amici non aveva mai rilasciato interviste approfondite neppure quando il matrimonio era finito e Raimondo dai social aveva parlato della separazione. Travolta da un uragano, dopo la storia con il ballerino Valentin, Francesca aveva preferito non dire molto, se non qualcosa dai social, senza mai però dilungarsi. E anche Raimondo ha rispettato le sue scelte tanto che nella puntata di Verissimo di cui è stato ospite, quando Silvia Toffanin gli ha chiesto di questo ritorno di fiamma, ha risposto dicendo che avrebbe dovuto chiedere a Francesca, perchè in queste cose decidono sempre le donne. E parla proprio Francesca Tocca adesso su Chi, per spiegare che cosa è successo tra lei e Raimondo negli ultimi mesi.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono di nuovo una coppia: i dettagli

“Come siamo tornati insieme io e Raimondo? Sul finire dell’estate, non c’è stato un momento preciso.” ha detto Francesca Tocca nella sua intervista di coppia con il ballerino per la rivista Chi. E poi ha spiegato: “Le cose sono andate per gradi. E poi all’inizio dicevo ‘Dopo tutto quello che è capitato, che è stato detto e scritto, non torneremo mai insieme’. A un certo punto però mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a lui e così ci siamo riavvicinati”.

Francesca e Raimondo non ne avevano parlato in modo diretto anche se alcune frasi di Maria de Filippi ad Amici avevano fatto capire che i due ballerini fossero tornati insieme. Poi ci hanno pensato Pio e Amedeo a far si che fosse tutto pubblico, chiedendo, settimana scorsa, a entrambi, di darsi un bel bacio per sugellare questo riavvicinamento. Il commento di Todaro arriva dalla rivista Chi: “Le mie emozioni erano… da un lato io e Francesca siamo dei loro fan, quindi avevo la faccia del bambino che vede la giostra, allo stesso tempo però mi volevo nascondere sotto il bancone. Ho pensato ‘sono l’ultimo arrivato qui dentro e quindi sarò il primo della lista di Pio e Amedeo’. Alla fine è anche stato un momento tenero e comico”.

A proposito di Amici e di quello che è successo tra Francesca Tocca e il ballerino Valentin, la ballerina ci tiene anche a ringraziare Maria e spiega: “Maria mi è stata molto vicino. Anche se avevo fatto degli sbagli, ecco, lei anche da lontano mi è stata accanto. Poi non mi ha mai giudicata“.

