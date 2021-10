Francesca Tocca e Raimondo Todaro si baciano ad Amici 21 e Valentin commenta velenoso

Ci aspettavamo che questa storia fosse archiviata e invece…Dopo la puntata di Amici 21 in onda oggi 24 ottobre 2021 su Canale 5, da instagram arriva il commento di Valentin, che ha qualcosa da ridire sulla storia tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Ma facciamo ordine perchè magari qualcuno si è perso qualche pezzettino di storia. Oggi nello studio di Amici, complice la presenza di Pio e Amedeo, Francesca e Raimondo si sono baciati. Non sappiamo se il loro sia un ritorno di fiamma, se stiano cercando di ricostruire le cose. Ieri Raimondo Todaro, rispondendo a una domanda di Silvia Toffanin a Verissimo, ha detto che dovrebbe chiedere alla Tocca come stanno le cose tra di loro visto che alla fine sono le donna a decidere. E allora che cosa vuole ottenere Valentin con il suo commento? Rimettere pepe in questa storia a quanto pare. Lui e Francesca hanno avuto una relazione subito dopo la fine del matrimonio tra i due maestri di ballo. La storia tra l’ex allievo di Amici e Francesca non è durata molto ma a quanto pare c’è qualcosa di non detto che noi non sappiamo, almeno a giudicare dalle parole di Valentin che velenoso oggi, su instagram, ha detto la sua; senza fare nomi, ma aera abbastanza chiaro che si stesse riferendo alla Tocca.

“Quando chiudi una donna dentro una gabbia d’oro usandola solo come prodotto mediatico solo per audienza” ha scritto Valentin sui social, riferendosi chiaramente a Francesca, “devi sapere che non hai conquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali sapendo che libera può volare molto più in alto di te”. Parole pesantissime quelle di Valentin che però meriterebbero anche un approfondimento visto che parla di fare audience, di una gabbia dorata, di un talento che non ha il giusto riconoscimento a quanto pare…Raimondo e Francesca risponderanno o lasceranno correre?

