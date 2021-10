Georgina Rodriguez in dolce attesa: quinto figlio per Cristiano Ronaldo

Le ultime news arrivano dalla Spagna ma non c’è nessuna conferma ufficiale. Stando a quanto si legge si diversi siti spagnoli, e in particolare sulle pagine di Holà, ci sarebbe una lieta novella per Cristina Ronaldo e per la sua famiglia. Georgina Rodriguez infatti sarebbe incinta! Da quando Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus, in Italia le notizie che lo riguardano non sono più all’ordine del giorno. Ma della vita privata del campione, si continua a parlare ogni giorno e non è un caso che la notizia della possibile gravidanza sia arrivata dai media e non dai diretti interessati, perchè è grande la curiosità di scovare sempre qualche scoop che possa riguardare una coppia da milioni e milioni di follower.

Quinto figlio in arrivo per Cristina Ronaldo?

Il calciatore e sua moglie, dopo la diffusione della notizia, non hanno commentato in nessun modo la rivelazione. Sarà quindi veo, non sarà vero? Ricordiamo che Cristiano Ronaldo è padre di quattro bambini: Cristiano Ronaldo Junior nato nel 2010, i gemelli Eva e Mateo nati nel 2017, come Alana Martina, che è figlia anche della Rodriguez. La notizia arriva dalla Spagna e secondo quanto appreso da ‘Hola’ Georgina Rodriguez è incinta già di dodici settimane e cioè tre mesi. Ronaldo diventerà padre per la quinta volta dunque nel mese di aprile. Notizia che lo ribadiamo, non è stata ancora confermata dai diretti interessati.

Georgina non aveva nascosto la sua voglia di diventare di nuovo mamma. “Il mio desiderio di maternità è più forte di qualsiasi cosa. Anche se i miei figli sono la cosa più importante, sono una donna e voglio lavorare per essere autonoma” aveva detto Georgina. E a quanto pare la famiglia si starebbe di nuovo allargando. Nessun commento neppure sui media britannici che a quanto pare non sono sul pezzo nonostante Georgina e Cristiano vivano ormai da mesi in Inghilterra.

