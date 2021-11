Rosa Perrotta e Pietro emozionano tutti con il video del piccolo Achille con Ethan (VIDEO)

Venerdì Rosa Perrotta è tornata a casa ma ieri ha saputo emozionare tutti con un video molto dolce che mostra il rientro della mamma bis insieme al piccolo Achille Mario. Per il momento Ethan non ha ancora metabolizzato: come ha rivelato Rosa infatti, il piccolo crede che il fratellino sia una sorta di “bambolotto” di mamma. Achille infatti è così bravo che non piange molto e dorme. Un neonato perfetto insomma! Rosa e Pietro Tartaglione hanno voluto condividere con i tanti follower che li seguono sui social, quello che è successo al rientro in casa. Mamma Rosa ha trovato ad accoglierla tantissimi fiori, un tripudio di rose bianche. E poi tanti palloncini bianchi e dorati. Ma non solo, tutto l’amore dei nonni che sono arrivati a darle una mano e si sono presi cura del piccolo Ethan mentre lei e Pietro erano in ospedale.

Benvenuto a casa Mario Achille: il video

Le dolci parole di mamma Rosa che presenta a tutti il piccolo Achille Mario:

Benvenuto a casa Mario Achille🤍Ti presentiamo il tuo fratellino.Vi auguro che siate sempre l’uno la spalla dell’altro.Che quando questa vita vi metterà gli sgambetti possiate prendervi per mano e cadere e rialzarvi insieme.Che vi amiate profondamente,in modo da non essere mai più soli.E che non dimentichiate mai che siete la stessa metà di un cuore intero:il mio.Vi amo immensamente,Mamma.

Rosa ha raccontato sui social che sta ancora recuperando dopo il parto cesareo. Non è stato facile ma si aspettava di dover stare a letto molto di più e invece pian piano, si sta prendendo cura dei suoi bambini. Vorrebbe fare molto di più certo, si deve limitare perchè deve stare attenta ai movimenti che fa ma l’importante è che tutto sia andato nel migliore dei modi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi ringraziato tutte le persone che le hanno mandato decine e decine di messaggi pieni d’amore, dicendo ci essersi emozionati vedendo questo video. E noi non possiamo che mostrarvelo.

Benvenuto piccolo, ti auguriamo tutto il meglio che la vita possa darti!

