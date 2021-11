Can Yaman imbacuccato non sfugge ai paparazzi: esce dallo stesso portone di Francesca Chillemi

Non è molto chiaro il motivo per il quale Can Yaman abbia deciso di travestirsi imitando il look di uno dei cattivi di Squid Game. O forse è chiaro ma il risultato non è quello che si aspettava visto che i paparazzi lo hanno fotografato e il fato che si sia mostrato totalmente coperto, lascia pensare che ci fosse qualcosa da nascondere. Nell’ultimo numero della rivista Chi in edicola questa settimana infatti, sono state pubblicate le foto che immortalano Can Yaman in compagnia di Francesca Chillemi. I due attori sono inseparabili da settimane visto che stanno girando insieme una delle fiction che andrà in onda su Canale 5 nella prossima stagione, Viola come il mare. Can e Francesca, sembrano aver trovato il giusto feeling e non solo sul set a questo punto. Ricordiamo che mentre Yaman è single, la Chillemi è invece impegnatissima. E’ per questo che i due cercavano di camuffarsi anche se non ci sono riusciti e con i loro “travestimenti” hanno invece aumentato il chiacchiericcio gossipparo?

La rivista Chi oggi lancia lo scoop anticipando alcune immagini che potranno essere viste poi da domani in edicola sul nuovo numero della rivista. E lo fa con un titolo non di poco conto: “Week end clandestino per Can Yaman e Francesca Chillemi”.

Can Yaman e Francesca Chillemi paparazzati insieme da Chi

Il servizio viene presentato con queste parole:

C’È SEMPRE PIÙ INTESA TRA L’EX MISS ITALIA E IL DIVO TURCO, PARTNER NELLA FICTION “VIOLA COME IL MARE”. ORA IL FEELING PERÒ È USCITO DAI CONFINI DEL SET E SEMBRA VIVERE DI VITA PROPRIA. AL PUNTO CHE A ROMA AVREBBERO TRASCORSO DUE NOTTI NELLA STESSA CASA… Secondo voi si sono visti solo in amicizia o c’è qualcosa di più?

Ci risulta che Francesca Chillemi sia ancora impegnatissima con il suo Stefano Rosso, anche se i due non amano moltissimo parlare della loro vita privata. Anche sui social l’attrice mostra pochissimo della sua vita privata quindi è impossibile provare a decifrare immagini, foto parole. Solo i due diretti interessati potrebbero raccontarci qualcosa in più. E visto che quando c’è di mezzo Can Yaman ci sono anche storie complicate, immaginiamo che questa soap, andrà ancora avanti! Almeno fino a quando non ci saranno prove concrete di una possibile relazione.

