Una storia con Belen? Damiano risponde

Belen non ha voglia di rispondere ai pettegolezzi che in questi giorni hanno ipotizzato un flirt tra lei e Damiano. Ma il leader dei Maneskin è apparso molto infastidito da quanto ha letto. Una storia tra Damiano e Belen Rodriguez, non si capisce se relativa al presente o al passato e a parlarne è stata Deianira Marzano. L’influencer aveva confidato che la notiziona l’aveva ricevuta da un amico che sembra lavorare a X Factor. Lei stessa però mentre lo raccontava aveva aggiunto che ci credeva poco, è un pettegolezzo che le appariva strano. Quindi, perché dirlo al mondo intero? Damiano nonostante sia anche lui molto impegnato in giro per il mondo con i Maneskin ha voluto dire la sua, rompere il silenzio e soprattutto mostrare quanto gli dia fastidio tutto questo.

L’espressione di Damiano dice tutto sul presunto flirt con Belen

Belen Rodriguez magari è anche abituata a leggere la cronaca rosa che parla di lei e inventa un po’ di cose, Damiano non intende tollerare nulla del genere, lui è fidanzato con Giorgia Soleri e con due parole mette subito tutto in chiaro senza il rischio di essere frainteso.

Due parole in inglese e la traduzione è semplice: “Sto leggendo un sacco di stro***te” e non c’è bisogno di dire altro. L’espressione disgustata dalle assurde chiacchiere e il gossip si blocca immediatamente.

Belen non ha alcuna voglia di soffermarsi su questi pettegolezzi ma le avrà di certo fatto piacere la storia con cui il cantante ha messo fine alle malelingue. Lei non ha voglia nemmeno di parlare della fine della storia d’amore con Antonino Spinalbese. Aveva creduto che con il papà di sua figlia Luna sarebbe invecchiata e sarebbe stata felice per tutta la vita. Invece, tutto è andato nel peggiore dei modi, non si conoscono i motivi dell’addio ma tra loro non è rimasto un bel rapporto.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".