Delia Duran bacia un altro uomo: le foto sono l’ennesimo fake?

Delia Duran ha lasciato i social, per prendersi una pausa. Una sorta di dieta detox dopo tutto quello che era successo tra lei e Alex Belli. Da una settimana circa non commenta, non scrive e si pensava fosse magari ai Caraibi insieme alla sua amica Guenda Goria che ha festeggiato il compleanno proprio al mare. A quanto pare però, almeno stando alle foto che circolano in rete da qualche ora, Delia Duran avrebbe trovato il modo per vendicarsi del suo compagno/marito. Sono state infatti pubblicate delle foto che mostrano Delia in un noto ristorante di Milano, mentre sta baciando un altro ragazzo. Questa volta sono foto diverse da quelle che erano state pubblicate dalla rivista Chi, palesemente posate. Qui si vede il bacio ma questo non significa assolutamente nulla. Il teatro continua, la soap vede un’altra pagina sbocciare?

Le foto sono state pubblicate in esclusiva da Whoopsee che li ha paparazzati: “I due hanno trascorso una serata intima al ristorante argentino “El Carnicero” di Milano, diventato sfondo di effusioni inequivocabili”. Ma siamo davvero sicuri che queste siano foto che mostrano davvero la realtà e non l’ennesimo copione scritto da chi da fuori sta gestendo tutta la storia che ha una trama così banale da non essere neppure sorprendente?

Il racconto della serata sarebbe il seguente: “Prima le chiacchiere seduti su un divanetto del locale, poi, tra sguardi complici e una grande sintonia, il bacio. Una vendetta da parte di Delia dopo gli atteggiamenti sempre più intimi tra suo marito Alex e Soleil Sorge? O un semplice conforto che Delia ha trovato tra le braccia di questo ragazzo dopo ripetute delusioni?“.

Le foto di Delia Duran mentre bacia un altro uomo

Delia Duran bacia un altro uomo. Alex saprà nascondere efficacemente la gioia di avere un’altra clip? #gfvip pic.twitter.com/L0Ef537u9H December 10, 2021

Ovviamente del nostro stesso avviso sono anche molti fan del Grande Fratello VIP che non credono più a tutta questa vicenda e che descrivono queste immagini come l’ennesimo capitolo di una telenovelas che non piace davvero a nessuno.

