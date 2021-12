Belen Rodriguez e Michele Morrone quella strana coppia che sa di gossip fasullo

Che cosa ci facevano Belen Rodrguez e Michele Morrone mano nella mano nello stesso ristorante per una cena insieme? E chi lo sa…Strano come per mano dello stesso portale questa settimana siano arrivate due esclusive da due ristoranti milanesi, da persone che fanno parte di una stessa cerchia. Strano soprattutto per due aspetti. Il primo: Michele Morrone aveva criticato aspramente Belen , definendola non proprio il suo genere di donna ( e siamo buoni, parafrasando in questo modo le sue parole). Ma si sa, su questo si può cambiare idea. Il vero motivo è un altro. Chi segue le vicende dei personaggi noti, sa bene che Michele Morrone ha da tempo una storia, mai confermata, con Elena d’Amario, bravissima ballerina di Amici. Ed ecco quindi l’ennesimo triangolo amoroso che potrebbe infiammare il gossip ( Michele Morrone è stato avvistato a Roma a fine novembre e le sue storie su instagram dimostravano anche che si trovata a casa di Elena, almeno secondo i fan della ballerina, sempre molto attentissimi ai dettagli). Ed ecco perchè questa paparazzata strategica, ci puzza di fake gossip, purtroppo sono tempi duri per tutti, sia chiaro, ma davvero a questa coppia made in Milan, non ci crede quasi nessuno. Potremmo sbagliarci e allora saremo felici di goderci questo ennesimo nuovo amore che sboccia nella vita della nostra cara argentina.

Michele Morrone e Belen Rodriguez: la coppia che non ti aspetti

Dopo le foto di Delia e del modello ( che poi era a cena poche ore dopo con Fabrizio Corona in un altro ristorante, ma stavolta a Napoli), sempre lo stesso portale, pensate le coincidenze, ha immortalato Michele Morrone e Belen. Parliamo del portale Whoopsee . E anche questa volta, ma sempre per caso, il nome del ristorante è stato chiaramente ripreso da tutti i siti di gossip che hanno dato la notizia. Si legge sul portale che mostra Michele Morrone e Belen mano nella mano: “Quali sono gli ingredienti per una serata da ricordare? Basta una domenica di dicembre, una location “piccante” e buon cibo, certo con un po’ di pepe. Mettici Belen Rodriguez e Michele Morrone e il gioco è fatto. Siamo in grado di mostrarvi in esclusiva alcune immagini che ritraggono l’attore in compagnia della showgirl argentina. Eccoli mano nella mano durante una cena al ristorante “El Porteño Prohibido” a Milano.

Se è vero che c’è sempre del genio nel preparare i fake gossip, va detto che i tempi sono cambiati e anche grazie ai social, molti di questi si smontano subito. Che poi specifichiamolo, il fatto di muoversi da un tavolo all’altro mano nella mano, non significa assolutamente nulla, ecco. Ma tutto fa gossip e allora divertiamoci anche noi.

Ah ovviamente, ci sono anche delle persone convinte che quella nel video non sia Belen Rodriguez. La visibilità nel locale è quella che è…Secondo voi, cosa c’è di vero in questa vicenda?

