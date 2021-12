Si parla di nuovo di crisi tra Raoul Bova e Rocio Morales: ieri lei era sola

E’ con una certa regolarità che si parla di crisi di coppia tra Raoul Bova e Rocio Morales. I momenti difficili li attraversano tutti ma questa volta ci sarebbe un dettaglio importante che potrebbe rafforzare la tesi della vera crisi. Il gossip non si distrae mai e ieri sera c’è chi ha notato l’assenza di Raoul Bova. La coppia era attesa a un evento a Roma ma alla serata Rocio è arrivata da sola. Era la prima edizione di Cinemagia Awards, tra gli ospiti previsti anche Raoul e Rocio ma l’attore non si è visto. Sembra che la sua compagna non abbia detto nulla sulla sua assenza, che non l’abbia giustificato. In un attimo la voce è diventata insistente. C’è chi pensa a un problemino di salute che all’ultimo momento ha bloccato Bova, chi invece parla di discussioni e musi lunghi.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno litigato?

Dicono che da qualche giorno non si rivolgono più la parola ma non c’è nessuna conferma e con l’arrivo de Natale sembra una notizia davvero triste. In più li abbiamo ammirati insieme solo un paio di settimane fa. Erano tra le pagine della rivista Chi, impegnati su un set fotografico, insieme. Sembravano festeggiare il loro decimo anniversario. Cosa è cambiato in così poco tempo?

La loro storia d’amore ha attraversato momenti difficili, tutti superati con la forza dell’amore. Per i due attori non è stato semplice andare avanti quando in tanti davano ad entrambi la colpa della fine del matrimonio tra Raoul e Chiaro Giordano. Poi sono arrivate le due bellissime figlie, Alma e Luna, e il loro legame è diventato ancora più forte e bello.

Ogni tanto si vocifera della gelosia di Bova, a volte del suo carattere non semplice. Tutto risolvibile con l’amore di entrambi.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".