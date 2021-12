Incontro in un bar per Belen e Antonino, lui va via con la figlia

La crisi non è finita ma tra Belen e Antonino Spinalbese sembra sia finito l’amore. La prova è anche nelle foto pubblicate dal settimanale Oggi: Belen e Antonino si sono incontrati in un bar e il finale non è romantico. L’appuntamento in un bar potrebbe essere un momento di pura complicità per una coppia ma per Belen e Antonino sembra il modo più pratico per adempiere ai compiti di mamma e papà. Saranno per sempre legati dalla loro bambina, la figlia che è nata a luglio e che ha potuto avere accanto entrambi i genitori solo per poco tempo. Antonino Spinalbese sembra sia tornato a vivere nell’appartamento in cui abitava prima di conoscere Belen, che ogni quindici giorni vada a La Spezia dalla sua famiglia, le persone più care che ha al mondo. Gli altri due fine settimana li dedica a sua figlia Luna.

Tra Belen e Antonino è finita con le prove di famiglia

Sembra che tutti i problemi siano nati dopo la nascita di Luna, prima sembrava l’amore più bello della loro vita. Non si sa cosa sia accaduto ma a giudicare dalle foto pubblicate sul settimanale tutto è sereno tra loro che restano però molto distanti.

E’ per il bene della figlia se hanno un ottimo rapporto ma non si comprende chi sia più deluso tra i due. Il bar dell’incontro è sotto casa di Belen, a Milano. Lui arriva, prende Luna e la porta via nella sua carrozzina. Una scena triste ma sembra che Spinalbese sia rimasto ferito di recente anche dall’assenza della Rodriguez nei giorni in cui è rimasto in ospedale. 10 giorni e Belen non è andata da lui, non si è preoccupata per lui. Forse in quel momento l’ex hair stylist ha capito che era davvero finita, per sempre.

