Antonino Spinalbese ricoverato in ospedale solo oggi rivela tutto

Cosa è successo ad Antonino Spinalbese? Il compagno o ex compagno di Belen Rodriguez ha ringraziato chi si è occupato di lui in ospedale; una degenza durata dieci giorni ma solo adesso lui rivela tutto. Tra le storie di Instagram di Antonino Spinalbese scatti che fanno capire quanto sia stato duro il suo ultimo periodo. Perché era in ospedale? Il 30 novembre il ricovero, il digiuno per procedere con gli esami necessari alla diagnosi. E’ colpa dell’incidente fatto a metà novembre? Troppo lontano quell’episodio, forse il compagno di Belen è stato male per altro. Solo in queste ore l’ex hair stylist ha ringraziato tutto scrivendo: “10 giorni possono essere lunghissimi. Non basterebbero però le parole per ringraziare tutto il team dell’ospedale Fatebenefratelli, gli infermieri, il mio compagno di stanza Rocco e il professor Bigatti. Grazie di cuore mi avete fatto sentire come a casa”. Quindi Antonino era a Roma, ricoverato nell’ospedale romano.

Belen e Antonino Spinalbese sempre più distanti

In questi dieci giorni sia Belen che Antonino hanno mantenuto il massimo riserbo, non un commento o un post che potesse lasciare intuire il ricovero di Spinalbese. In queste settimane lui ha continuato a postare foto di lavoro e della sua bambina ma in realtà era in ospedale.

Tra le stories di Antonino Spinalbese un messaggio di chi lo attende a casa, non è di Belen ma è pieno d’affetto. “Il mio Natale siete voi” risponde lasciando intendere che forse con la showgirl è davvero tutto finito, quest’anno non sarà lei il suo Natale.

Non dice altro sul suo stato di salute, sul perché di un ricovero così lungo, sul come si senta adesso. Sembra però sempre più chiaro che per la coppia la crisi sia ancora in corso e che le foto apparse sulla rivista Chi non siano poi così recenti.

