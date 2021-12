Belen e Antonino insieme la vigilia di Natale: non è finita?

Belen e Antonino sono tornati insieme? La vigilia di Natale erano insieme ma soprattutto tra le stories hanno voluto dire a tutti che erano nello stesso posto, hanno scattato foto molto simili, le hanno condivise nello stesso momento. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in questo modo allontano le voci di crisi? Forse ha ragione chi pensa che sia tutto architettato perché si parli di loro? Forse hanno solo risolto i loro problemi. La cronaca rosa intanto continua ad interessarsi alla loro storia d’amore perché sembrava finita e non lo è, perché sembravano incontrarsi ormai solo per la piccola Luna e invece c’è una nuova speranza per i fan della coppia.

Belen e Antonino lasciano indizi del loro amore su Instagram

Non hanno mai parlato apertamente di crisi ma Belen e Antonino hanno fatto di tutto per fare capire che non stavamo più insieme. Anche la casa della showgirl tutta addobbata per il Natale sembrava escludere per sempre il papà di Luna Marì, ma c’è da dire che non c’è nemmeno il nome di Stefano e magari Belen l’ha fatto per suo figlio. Si è detto tutto e il contrario di tutto ma mentre non c’era più nessuna traccia di Spinalbese ecco tutto ritorno.

Le ultime ore lasciano sperare che tutto si possa sistemare. Entrambi hanno condiviso foto di una location lussuosa. Belen scrive “VIVERE” ed è più bella che mai. Non è ovviamente una coincidenza ma prima o poi la coppia dovrà rispondere ai fan, dovrà dire se stanno insieme, se si amano ancora.

In tanti credono che stiano di nuovo insieme, che l’aria del Natale abbia sistemato tutto, che abbiano fatto la pace. Non hanno solo condiviso le foto dalla stessa location, lo scatto era troppo simile per non essere un chiaro indizio d’amore.

