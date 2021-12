Che mistero Belen e Antonino: dopo la vigilia insieme lui non c’è sulla neve

Un vero mistero quello di Belen e Antonino insieme o separati per sempre o forse è tutto molto semplice. Belen Antonino Spinalbese il giorno della vigilia di Natale erano insieme e hanno anche fatto in modo che tutti lo sapessero. Hanno pubblicato storie molto simili ma mai una foto insieme, nemmeno un’immagine mostrata per errore. La showgirl argentina è innamoratissima della sua piccola Luna, pubblica spesso storie con lei. Antonino lo fa appena può, ogni volta che è con sua figlia, ogni volta che la incontra. Emozionato Spinalbese le ha dedicato un post pieno d’emozione: “Il tuo primo Natale” poi Belen è partita per una bellissima vacanza sulla neve con la sua famiglia, alcuni amici.

Belen sulla neve con Luna e parte della famiglia

Antonino Spinalbese non è con loro, è partito in treno forse per raggiungere la famiglia a La Spezia. Belen ha scelto ancora una volta di allontanarsi, di vivere in piena sicurezza i giorni di festa con le persone a lei care. Nessuno dei due parla del loro rapporto ma la fuga in montagna della Rodriguez è con la sorella Cecilia e con Ignazio Moser; con l’inseparaile amica Patrizia Griffini e ovviamente c’è la figlia Luna e ci sono i cani. Santiago è con papà Stefano De Martino, sembra che non ci siano nemmeno i genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez ma soprattutto è l’assenza di Spinalbese che si nota più di tutto.

Belen cucina, coccola la sua bambina, è serena mentre scherza e brinda con Nacho, suo cognato. I suoi momenti più preziosi sono quelli con la figlia, gioca con lei di continuo, la piccola Luna è così tenera, bellissima, sembra non fare mia capricci. Resteranno in montagna anche per il Capodanno? Chissà se Spinalbese raggiungere il gruppetto in montagna. La risposta sembrerebbe negativa ma mai dire mai.

