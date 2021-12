Lo sfogo della moglie di Federico Lauri: “Mancano di rispetto a me”

Terminato Ballando con le Stelle anche la moglie di Federico Lauri può finalmente dire la sua, se l’avesse fatto prima avrebbe creato altre polemiche e tolto l’attenzione al percorso di suo marito. E’ alla rivista Vero che Letizia Porcu finalmente può aprirsi e tirare fuori il suo sfogo. Federico Fashion Style così eccentrico, sempre, non solo su un palco, per molti lui è omosessuale e si nasconde dietro la sua famiglia, dietro sua moglie e la loro bellissima bambina. Tutto questo ha ferito molto Letizia. Fa notare che ogni volta che qualcuno parla della sessualità di Federico, ogni volta che qualcuno pone domande imbarazzanti e mette in dubbio le sue risposte è anche a lei che mancano di rispetto. La figlia è nata grazie all’inseminazione artificiale, anche questo è stato oggetto di critiche e dubbi, forse questo è ciò che ha ferito Letizia Porcu più di tutto.

La moglie di Federico Fashion Style ferita dai pettegolezzi

La sessualità riguarda la loro coppia, perché dovrebbe interessarci? Ma per molti sembra sia fondamentale saperlo e le illazioni suo marito non le ha digerite, soprattutto quelle arrivate dalla giuria di Ballando con le Stelle. Nell’intervista a Vero la Porcu ha detto di non tollerare queste malignità: “Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina” bastano già queste parole per tacere.

Ha anche aggiunto che essere moglie di Federico è molto impegnativo. Lauri non ha mai avuto problemi a rispondere a domande dirette sulla sua sessualità, più volte ha confermato di essere eterosessuale ma è davvero assurdo doverlo fare, lo è ancora di più se a casa o in studio dietro le quinte c’è una moglie, c’è una figlia.

