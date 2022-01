Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati? Capodanno con Serena Autieri

Dopo il Natale con mamma Ineke e Aurora Ramazzotti Michelle Hunziker ha fatto la valigia ed è andata in montagna con Serena Autieri. Capodanno sulla neve per le due amiche ma mentre la splendida napoletana pubblica stories baciando il marito, Michelle sembra sia sola. La Hunziker non dice niente sulle sue figlie più piccole, non si capisce se le bambine siano con lei. E’ per questo che resta il dubbio sul dove sia Tommaso. E’ poi arrivata la notte di Capodanno, l’addio al 2021 è senza uno scatto con suo marito, senza gli auguri, niente. La showgirl svizzera consiglia a tutti di stappare una bottiglia per se stessi, anche se si brinda da soli. Confessa che anche se a festeggiare il 2022 saranno in pochissimo lei si sta preparando, make up e abito per il veglione che forse è il più triste di sempre.

E’ finita tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi?

Michelle sorride sempre ma i follower più attenti fanno notare che è da tempo che i due non appaiono insieme. Non hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio, non hanno posato insieme per gli auguri di Natale. E adesso il Capodanno è da separati, o così appare.

La Hunziker è in montagna e Trussardi non è con lei sulle Dolomiti. C’è un’altra ragione che non sia la separazione?

E’ Serena Autieri che non lascia sola un attimo la sua amica del cuore. Insieme si divertono tanto. Questa mattina alle 7 erano già pronte per salire fino in cima. Con loro il marito della Autieri ma Tomaso non c’è. “Brindate a questo nuovo anno” consiglia in ogni caso Michelle Hunziker ma non c’è nemmeno un tag per suo marito. Nessuna dedica tra loro, nessun bilancio che parli d’amore. Speriamo non sia davvero così, erano una delle coppie più belle dello showbiz.

