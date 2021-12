Michelle Hunziker e Serena Autieri insieme sulla neve ma una dimentica l’intimo a casa

Michelle Hunziker deve aver fatto così in fretta le valigie per partire con la sua amica Serena Autieri per le vacanze sulla neve che ha dimenticato un po’ di cose a casa. Michelle Hunziker in valigia non ha messo l’intimo per lei, niente, né slip né reggiseni. Ci ha pensato la Autieri ad aiutarla regalandole un reggiseno nuovissimo e due slip. Un pieno di risate per le due amiche che ancora una volta hanno deciso di trascorrere insieme le vacanze, ancora una volta in montagna. Tra le due la più felice di camminare tra le neve e sciare è la Hunziker. Serena Autieri le ricorda che lei ama il mare, è napoletana, mentre la sua Mich è svizzera, è nata tra le montagne. Grandi risate sempre tra loro che hanno una complicità che traspare in ogni storia.

Michelle Hunziker rovina l’abito bianco

Vacanza felici ma con un bel po’ di ostacoli per la showgirl svizzera. Non solo Michelle Hunziker ha dimenticato tutti gli slip e i reggiseni a casa ma alla prima cena ha subito sporcato, forse in modo irreparabile, il suo abito bianco. Un vestito che adora ma che adesso è tutto macchiato dopo il brindisi. Il vino rosso andrà via dal vestito di lana bianco di Michelle? Chiede consiglio ai suoi follower, spera che in lavanderia lo salveranno ma ci crede poco, le macchie sono enormi.

Risate, sciate, buon cibo e amici, c’è un bel gruppo in montagna ma non adorano mostrarsi. Volentieri invece le due amiche si concedono ai follower con selfie e stories, filtri orribili ma ogni momento con loro è tutto da ridere. Sono amiche da tempo, cosa rara nel loro mondo, nel mondo dello spettacolo. Nessuna competizione, un’amicizia vera che condividono anche i mariti e le loro figlie. Si riempiono di complimenti a vicenda, felici di festeggiare insieme il Capodanno.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".