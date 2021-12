La riflessione di Michelle Hunziker sulla vita, gli auguri e le persone che ci fanno ridere

Michelle Hunziker divide i suoi post tra allegria, abbracci alle figlie, scatti di vacanze sempre divertenti e riflessioni. Una foto del passato con Aurora piccolissima, Michelle che ride di gusto perché ancora oggi è sua figlia a farla ridere come poche altre persone. Il post della Hunziker è lungo come la sua voglia di riflettere sulla vita che paragona a una candela. Adora le candele, le fissa, segue la fiamma e la cera che si scioglie lentamente. Consiglia a tutti di dispensare baci a chi possiamo baciare ma soprattutto di circondarci di persone che ci fanno ridere. L’augurio di Michelle Hunziker a tutti per il nuovo anno è di avere molta forza e coraggio, di tenere il cuore sempre aperto.

Michelle Hunziker, gli auguri per il nuovo anno ma parla di se stessa

“Mi piacciono tantissimo le candele. Ogni tanto mi fermo ad osservare la fiammella che si muove energicamente come se avesse una vita propria. Adoro la luce che sprigiona una singola candela nel buio e rifletto sul fatto che per bruciare, quel fuoco ha bisogno della sua cera,la quale viene inesorabilmente consumata fino alla fine..fino al suo completo spegnimento…Un po’ come la vita!” inizia così il suo post Michelle.

“Voglio vivere intensamente. La mia vita la voglio assaporare a pieno, bruciare intensamente, meravigliarmi e dubitare il meno possibile. Voglio investire sui sentimenti di ogni genere per poi forse farmi ancora male, ma non importa perché si può sempre ricominciare…la voglio consumare…ma alla fine saprò di averla vissuta con tutto il suo potenziale. Cerchiamo di non anestetizzarci emotivamente per paura di soffrire. Non mettiamo il pilota automatico nella nostra vita…anche se il periodo è dannatamente difficile…!” dispensa consigli ma il messaggio è per se stessa.

“Troppa verità. E poter far ridere penso sia la cosa più bella e appagante al mondo! Love you mami” è la risposta della sua Aury, la bimba della foto, una delle persone che la fa ridere di più, da sempre.

