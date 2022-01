Alessandra Mastronardi ha tradito l’ex? L’attrice questa volta risponde

Ieri Alessandra Mastronardi ha lasciato correre il gossip che parlava della fine della storia d’amore con l’ormai ex fidanzato, Ross McCall. Ma leggendo il pettegolezzo sul suo tradimento oggi ha voluto chiarire facendosi due risate ma anche confermando che è vero, la storia è finita da tempo ma senza rancore, senza drammi e soprattutto senza tradimenti. Sorpresa dalla cronaca rosa Alessandra Mastronardi ha commentato il tutto tra le storie di Instagram ed è un evento raro ma tutto da leggere, perché come sempre l’attrice non è banale. La Mastronardi non si è lasciata andare all’ira del momento e tra le righe ha lanciato un messaggio. Possibile che la deduzione sia sempre la stessa anche se una coppia è sempre stata molto riservata?

Alessandra Mastronardi: è finita con Ross McCall ma senza drammi e tradimenti

“Ma davvero? Quindi è andata così? Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna… beh menomale che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità” è l’ironico commento dell’attrice che prosegue: “Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto da entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco, anche perché a quello ci pensano i giornali di gossip a quanto pare…”.

Ha anche deciso di svelare un’altra bugia: “Ps: ma chi ha messo in giro la voce che mi arrivò la proposta il giorno del mio compleanno?”.

A questo punto non interesserà più al gossip capire se la proposta di matrimonio tanto chiacchierata c’era stata davvero o era solo frutto dell’invenzione della cronaca rosa. La storia è finita ed entrambi sui social proseguono con le loro straordinarie carriere. La smentita fa sorridere tutti ma dovrebbe anche far riflettere che non è il caso di credere a tutto ciò che si legge.

