Il messaggio criptico di Alex Belli per Delia Duran: la lascia o fa un passo indietro?

Dopo i vari monologhi della puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda il 21 gennaio 2022, Alex Belli è di nuovo protagonista della soap più noiosa di questi ultimi mesi. Ieri sera, si è ovviamente capito da solo, nel suo discorso a Delia Duran e poi in quello fatto a Soleil. Alla sua compagna ha infatti detto di essere pronto a tornare con lei, a stare insieme ( denigrandola anche pubblicamente, ricordandole davanti a 3 milioni di italiani che non è la santarellina che vuole far credere); ha lanciato messaggi subliminali, come quello che a casa c’è sua madre insieme a lui ( mettendo Delia in difficoltà, visto che per tutta la notte si è chiesta dove andrebbe la donna se lei lasciasse Alex). Poi è passato alle frasi dolci, all’anello lasciato come pegno. Finito con Delia è passato a Soleil, continuando a mancare di rispetto alla Duran, e facendo praticamente un discorso opposto a quello che aveva pronunciato 4 minuti prima. Ha preso l’anello e ha detto a Soleil che quella è la dimostrazione che il rapporto con Delia non è recuperabile.

Oggi, a poche ore da tutta questa sceneggiata, è tornato sui social, perchè in fondo, non aveva avuto molto tempo ieri sera, ha solo monopolizzato 3/4 della puntata. E allora ha trovato la forza di dire a Delia, con un tweet, quello che pensa. Forse forse ha un biglietto per le Maldive e dovendo mancare per una settimana da Milano, giustifica così la sua assenza dallo studio del GF VIP? Ah saperlo…

In ogni caso, anche questo messaggio, non ha nulla di chiaro, anzi.

Alex Belli ha lasciato Delia Duran?

Le parole di Alex Belli sui social: “Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola“.

Che cosa vorrà dire con queste parole? Si è sentito toccato dalle parole di Delia a quanto pare. Ma il fatto che si sottrae che cosa significa? Che si prende del tempo e smette di fare sceneggiate e faccia a faccia o che lascia sua moglie, che in realtà non è sua moglie? Non è dato sapere. Possiamo dire solo una cosa: appuntamento alla prossima puntata.

