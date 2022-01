Sabrina Ghio è incinta e adesso piange di gioia dopo la malattia

Sabrina Ghio è incinta, adesso può dirlo. L’ex ballerina di Amici, l’ex protagonista di Uomini e Donne, ha scelto un video per annunciare la sua seconda gravidanza, l’arrivo del secondo figlio. Piange ma questa volta di gioia, sorride ma questa volta Sabrina Ghio lo fa davvero e non per nascondere il dolore che ha provato negli ultimi mesi. Aspetta il secondo figlio, renderà padre il compagno che la adora. Carlo Negri le ha tenuto la mano nel periodo più buio. In estate un’operazione chirurgica, la scoperta della malattia, per fortuna un tumore scoperto in fase iniziale. Ha avuto tanta paura e oggi con delle immagini tenerissime rivela a tutti la sua felicità.

Sabrina Ghio presto mamma per la seconda volta

“Quanto amore può contenere un cuore?” Ma soprattutto quanto dolore c’è dietro ad un sorriso? Ecco ad oggi posso dire che i miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante paure e tante lacrime… solo io so quanto ho pianto quei giorni e solo io so quanto pesavano quelle lacrime… quelle lacrime che oggi baciano il mio viso e mi fanno dire che tu sei la ragione per cui ho resistito, la ragione per cui ho affrontato tutto in silenzio, con rispetto e dignità, la ragione che mi ha spinta a crederci ancora…” Sabrina Ghio si rivolge al suo bebè, il piccolino o la piccolina che nascerà.

“Mi sono persa e poi ritrovata in quel dolore forte, in quei giorni passati al buio e poi mi sono ricostruita piano piano, con speranza, fiducia e coraggio! E Tu amore di Mamma, adesso sei qui con noi, nella mia pancia… ed io non riesco neanche a dirlo ad alta voce…” ha paura la Ghio di tanta gioia, ha paura che torni l’incubo che da poco ha superato.

“Posso solo dirti che Io, la tua sorellina e il tuo Papà siamo qui per costruire con te le basi del nostro sogno, perché tu per noi sei forza e sei occhi illuminati d’amore! Ti aspettiamo per vederti, senza sognarti più”. A 36 anni diventerà mamma per la seconda volta, felice di costruire una meravigliosa famiglia con Carlo a cui è legata dal 2019.

