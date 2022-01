Alex Belli si sta già consolando senza Delia Duran? Lo spiffero e la risposta

Alex Belli ha già una nuova frequentazione? Neppure Liam di Beautiful a questo livelli, dopo aver visto Thomas baciare il manichino di Hope…Nella puntata di Mattino 5 in onda oggi, 24 gennaio 2022, il fotografo che aveva, casualmente paparazzato Delia Duran con il modello assoldato da Ciccio Pasticcio per il finto scoop ( che fosse tutto organizzato lo ha confermato anche la Duran a Sophie Codegoni nella casa del Grande Fratello VIP) ha anche rivelato che non sta perdendo di vista il Belli che che ci potrebbero essere presto risvolti. “Naturalmente sto tenendo monitorato anche Alex Belli. E vi posso già dire che voci sempre più insistenti continuano a confermarmi che Alex ha la testa altrove” ha detto il paparazzo nello studio di Mattino 5 quest’oggi.

Alex Belli ha già un’altra frequentazione?

Il fotografo, collegato in diretta con Federica Panicucci ha commentato: “Diciamo a buon intenditor poche parole. Cioè che lui sta pensando a qualcun altro adesso. Questa notizia mi arriva da diversi informatori, tra cui un ex concorrente del GF Vip della scorsa edizione, con amici in comune. Vi ripeto che lui ha la testa da un’altra parte in questo momento. Per il momento non ho fotografie. Se frequenta altre ragazze? Diciamo che per essere precisi si sta sentendo con qualcuno”.

Ovviamente non è tardata ad arrivare la risposta di Alex Belli, che sceglie anche questa volta i social, per dire la sua, come aveva fatto poche ore fa, quando aveva detto di volersi prendere una pausa dalla sua compagna e non solo. Belli, come ha spiegato Signorini nel day time del GF VIP di oggi, farà recapitare a Delia l’anello, pegno del loro amore. Quale sarà il senso? Come sempre non è dato sapere. Intanto però Alex mostra chi starebbe frequentando, facendo ironia sui social: pubblica infatti un video con la sua adorata cagnolina Bella.

