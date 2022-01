Un altro incontro di notte tra Belen e Stefano ma in albergo

Occhi sempre puntati su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nessuno dei due ha smentito il ritorno di fiamma ma non escono allo scoperto. Dopo le foto che mostravano Belen e Stefano in piena notte sotto casa del conduttore impegnati con il cane, adesso c’è un altro retroscena. Ancora di notte, ancora passione, c’è di nuovo la coppia che ha scritto sceneggiature degne di un film. Tutto vero? Sembra di sì, sembra che Belen e Stefano De Martino si siano incontrati lontano da tutto e tutti, ancora di notte ma questa volta in un albergo. Il modo migliore per non avere paparazzi intorno. E invece è proprio un paparazzo a beccarli, a svelare che i De Martino si sono ritrovati, che la frequentazione prosegue, che si vedono in albergo.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez mantengono un profilo basso ma l’amore vola

Altro che Al Bano e Romina Power. A fare sognare davvero ci pensano loro due ma non rilasciano dichiarazioni o forse nessuno osa chiedere cosa sta accadendo, forse è tutto così palese.

E’ Andrea Alajmo il paparazzo che a Mattino 5 è sicuro di ciò che ha visto, è sicuro che la coppia non sia più ex, sicuro che si siano dati una terza possibilità. Belen ogni tanto si sbottona, lascia capire che è felice perché è quella che ha scelto, la felicità. Scrive che gli altri non capiranno ma che questo non le importa. Legge un testo sul matrimonio che sembra raccontare le difficoltà che hanno avuto loro due.

Nessuno avrebbe mai immaginato questo ritorno ma se davvero Belen e Stefano sono capaci di ricominciare ancora una volta significa semplicemente che non riusciranno mai a lasciarsi del tutto. Se davvero sono tornati di nuovo insieme mai come adesso devono tutelare Santiago. Questo è forse il motivo per cui, come racconta il paparazzo, si incontrano in albergo.

